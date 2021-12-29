У Франції зафіксували рекордні для Європи 208 тисяч випадків COVID за добу

За останні 24 години у Франції було зареєстровано 208 тисяч нових випадків коронавірусу, що є національним та європейським рекордом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише France 24.

Франція неодноразово встановлювала коронавірусні рекорди за останні кілька днів, при цьому 180 тисяч випадків зараження було зафіксовано у вівторок, що стало попереднім найвищим показником для країни.

Кожну секунду дві людини у Франції отримують позитивний результат тесту на Covid-19, сказав міністр охорони здоров’я Олів’є Веран. Він додав, що ситуація у лікарнях викликає занепокоєння через варіант коронавірусу "Дельта", у той час як продовжує поширюватися варіант коронавірусу "Омікрон".

"Я б більше не називав "Омікрон" хвилею, я б назвав це штормовою хвилею. З огляду на цифри, які ми спостерігали останні кілька днів, ми говоримо про лавину, - сказав Веран.

За словами Верана, близько 10% населення Франції контактували з кимось, хто був інфікований вірусом, і навіть вакцинація навряд чи забезпечить достатній захист.

"Циркуляція вірусу надто інтенсивна", - сказав він.

Міністр попередив у понеділок, що до початку січня Францію може охопити понад 250 тисяч випадків щоденного зараження коронавірусом.

Він також сказав, що 70% пацієнтів, які зараз госпіталізовані в Парижі, не були щеплені.

Веран підрахував, що наразі у Франції мільйон пацієнтів страждають від Covid-19, не враховуючи безсимптомні випадки, які залишилися непоміченими.

У Франції повністю щеплені від коронавірусу більше 76% населення, понад 23 мільйони французів вже отримали підсилюючу третю дозу.

Як вже повідомлялося, уряд оголосив про посилення обмежень через наростання епідемії. У той же час, прем’єр пообіцяв, що комендантської години напередодні Нового року запроваджувати не будуть.

Також планують замінити звичайний ковід-сертифікат як перепустку до деяких громадських місць "вакцинним", що підтверджує саме отримання щеплення.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.