Во Франции зафиксировали рекордные для Европы 208 тысяч случаев COVID в сутки

За последние 24 часа во Франции было зарегистрировано 208 тысяч новых случаев коронавируса, что является национальным и европейским рекордом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет France 24.

Франция неоднократно устанавливала коронавирусные рекорды за последние несколько дней, при этом 180 тысяч случаев заражения было зафиксировано во вторник, что явилось предыдущим самым высоким показателем для страны.

Каждую секунду два человека во Франции получают положительный результат теста на Covid-19, сказал министр здравоохранения Оливье Веран. Он добавил, что ситуация в больницах вызывает беспокойство из-за варианта коронавируса "Дельта", в то время как продолжает распространяться вариант коронавируса "Омикрон".

"Я бы больше не называл "Омикрон" волной, я бы назвал это штормовой волной. Учитывая цифры, которые мы наблюдали последние несколько дней, мы говорим о лавине", - сказал Веран.

По словам Верана, около 10% населения Франции контактировали с кем-то, кто был инфицирован вирусом, ы вакцинация вряд ли обеспечит достаточную защиту.

"Циркуляция вируса слишком интенсивна", - сказал он.

Министр предупредил в понедельник, что к началу января Францию ​​может охватить более 250 тысяч случаев ежедневного заражения коронавирусом.

Он также сказал, что 70% пациентов, которые сейчас госпитализированы в Париже, не были привиты.

Веран подсчитал, что в настоящее время во Франции миллион пациентов страдают от Covid-19, не считая бессимптомных случаев, которые остались незамеченными.

Во Франции полностью привиты от коронавируса более 76% населения, более 23 миллионов французов уже получили усиливающуюся третью дозу.

Как уже сообщалось, правительство объявило об усилении ограничений из-за нарастания эпидемии. В то же время, премьер пообещал, что комендантские часы в канун Нового года вводить не будут.

Также планируют заменить обычный ковид-сертификат как пропуск в некоторые общественные места "вакцинным", который подтверждает само получение прививки.