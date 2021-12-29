У Греції заборонили музику на святкуваннях Нового року
У Греції заборонили музику на всіх комерційних майданчиках під час святкування Нового року в рамках нових обмежень, оголошених у відповідь на зростання випадків зараження коронавірусом на тлі поширення варіанту "Омікрон".
Про це заявив міністр охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Обмеження, які спочатку планувалося ввести в дію 3 січня, почнуть діяти рано-вранці в четвер після того, як щоденна кількість заражень у вівторок зросла майже до 22 тисяч. Ця цифра більш ніж удвічі перевищує рекорд, зафіксований попереднього дня.
"Омікрон" зараз є домінуючим варіантом з погляду нових інфекцій", - сказав міністр охорони здоров'я Танос Плевріс під час брифінгу у прямому ефірі.
Нові карантинні заходи включають обов'язкове використання масок з високим ступенем захисту в супермаркетах та громадському транспорті, зміну розкладу та додатковий наказ працювати вдома для державних службовців.
Також вони передбачають суворі обмеження місткості на спортивних об'єктах.
Розважальні заклади будуть закриватся опівночі, починаючи з четверга, але їм дозволять залишатися відкритими до 2 години ночі у Новорічну ніч.
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