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У Греції заборонили музику на святкуваннях Нового року

Середа, 29 грудня 2021, 19:53

У Греції заборонили музику на всіх комерційних майданчиках під час святкування Нового року в рамках нових обмежень, оголошених у відповідь на зростання випадків зараження коронавірусом на тлі поширення варіанту "Омікрон".

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Обмеження, які спочатку планувалося ввести в дію 3 січня, почнуть діяти рано-вранці в четвер після того, як щоденна кількість заражень у вівторок зросла майже до 22 тисяч. Ця цифра більш ніж удвічі перевищує рекорд, зафіксований попереднього дня.

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"Омікрон" зараз є домінуючим варіантом з погляду нових інфекцій", - сказав міністр охорони здоров'я Танос Плевріс під час брифінгу у прямому ефірі.

Нові карантинні заходи включають обов'язкове використання масок з високим ступенем захисту в супермаркетах та громадському транспорті, зміну розкладу та додатковий наказ працювати вдома для державних службовців. 

Також вони передбачають суворі обмеження місткості на спортивних об'єктах.

Розважальні заклади будуть закриватся опівночі, починаючи з четверга, але їм дозволять залишатися відкритими до 2 години ночі у Новорічну ніч.

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Греція Коронавірус Карантин
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