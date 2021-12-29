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В Греции запретили музыку на празднованиях Нового года

Среда, 29 декабря 2021, 19:53

В Греции запретили музыку на всех коммерческих площадках во время празднования Нового года в рамках новых ограничений, объявленных в ответ на рост случаев заражения коронавирусом на фоне распространения варианта "Омикрон".

Об этом заявил министр здравоохранения страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Ограничения, которые изначально планировалось ввести в действие 3 января, начнут действовать ранним утром в четверг после того, как ежедневное количество заражений во вторник возросло почти до 22 тысяч. Эта цифра более чем вдвое превышает рекорд, зафиксированный в предыдущий день.

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"Омикрон" сейчас является доминирующим вариантом с точки зрения новых инфекций", - сказал министр здравоохранения Танос Плеврис на брифинге в прямом эфире.

Новые карантинные меры включают в себя обязательное использование масок с высокой степенью защиты в супермаркетах и ​​общественном транспорте, изменение расписания и дополнительный приказ работать дома для государственных служащих.

Также они предполагают строгие ограничения вместимости на спортивных объектах.

Развлекательные заведения будут закрываться в полночь, начиная с четверга, но им разрешат оставаться открытыми до 2 часов ночи в Новогоднюю ночь.

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