Саакашвілі перевели з військового госпіталю до в’язниці у Руставі

Колишнього президента Грузії і громадянина України Михеїла Саакашвілі, попри його заперечення, з другої спроби перевели з військового госпіталю у Горі до в’язниці у Руставі.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами грузинських ЗМІ.

Спершу інформація про переведення Саакашвілі поширювалася на рівні припущень. Після опівночі 30 грудня машини пенітенціарної служби помітили біля госпіталю у Горі, а близько 3 години ночі вони з’явилися біля в’язниці №12 у Руставі, повідомляє "Новости-Грузия". Офіційного підтвердження того, чи перевезли Саакашвілі цими автомобілями, на той час не було.

Адвокати Саакашвілі заявили, що не були поінформовані про його переведення. Вони назвали це "викраденням" та вимагають зустрічі із Саакашвілі.

Також біля руставської в’язниці почали збиратися прихильники Саакашвілі та лідерство його партії "Єдиний національний рух". Туди також стягнули поліцію.

Пізніше вранці з’явився коментар пенітенціарної служби, який підтверджує, що експрезидента справді було переведено до в’язниці у Руставі і це відбулося згідно з усіма вимогами закону, повідомляє Interpressnews.

"Засуджений Михеїл Саакашвілі перебуває у пенітенціарному закладі №12. У зв’язку з високим суспільним інтересом пояснюємо, що 30 грудня засуджений/звинувачуваний Михеїл Саакашвілі, з повним дотриманням вимог закону, був переведений з військового госпіталю Міноборони ім. Георгія Абрамішвліі у 12-й пенітенціарний заклад", - заявили у відомстві.

На початку тижня Саакашвілі вже намагалися перевести з госпіталю у Горі, але ця спроба виявилась невдалою і пенітенціарна служба Мін’юсту повідомила, що тимчасово відклала переведення через стан здоров’я експрезидента. В МЗС України закликали залишити Саакашвілі у військовому госпіталі і не допускати дій, які створюють загрозу для його здоров’я і життя.

Як відомо, Саакашвілі юридично є громадянином лише України, він позбавлений грузинського громадянства, але перебуває за ґратами у Тбілісі через старі вироки щодо нього. Також над ним почався суд щодо таємного перетину кордону.

Міхеїла Саакашвілі затримали невдовзі після його таємного приїзду до Грузії перед місцевими виборами 2 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи усі справи проти себе політичними, та голодував 50 днів, до переведення у військовий госпіталь в Горі.

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