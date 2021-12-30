Саакашвили перевели из военного госпиталя в тюрьму в Рустави

Экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили, несмотря на его протесты, со второй попытки перевели из военного госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам грузинских СМИ.

Сначала информация о переводе Саакашвили распространялась на уровне слухов. После полуночи 30 декабря машины пенитенциарной службы заметили возле госпиталя в Гори, а около 3 часов ночи они появились у тюрьмы №12 в Рустави, сообщает "Новости-Грузия". Официального подтверждения того, перевезли ли Саакашвили в этих автомобилях, в то время не было.

Адвокаты Саакашвили заявили, что не были поинформированы о его переводе. Они назвали это "похищением" и требуют встречи с Саакашвили.

Также возле руставской тюрьмы начали собираться сторонники Саакашвили и лидерство его партии "Единое национальное движение". Туда также стянули полицию.

Позже утром появился комментарий пенитенциарной службы, подтверждающий, что экс-президент действительно был переведен в тюрьму в Рустави, сообщает Interpressnews.

"Осужденный Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12. В связи с высоким общественным интересом поясняем, что 30 декабря этого года осужденный / обвиняемый Михаил Саакашвили при полном соблюдении требований закона переведен из военного госпиталя Министерства обороны им. Георгия Абрамишвили в 12-е пенитенциарное учреждение", - заявили в ведомстве.

В начале недели Саакашвили уже пытались перевести из госпиталя в Гори, но эта попытка оказалась неудачной и пенитенциарная служба Минюста сообщила, что временно отложила перевод из-за состояния здоровья экспрезидента. В МИД Украины призвали оставить Саакашвили в военном госпитале и не допускать действий, создающих угрозу для его здоровья и жизни.

Как известно, Саакашвили юридически является гражданином только Украины, он лишен грузинского гражданства, но находится за решеткой в ​​Тбилиси из-за старых приговоров. Также в Грузии начался суд над Саакашвили по поводу тайного пересечения границы.

Михеила Саакашвили задержали вскоре после тайного приезда в Грузию перед местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку, называя все дела против себя политическими, и голодал 50 дней до перевода в военный госпиталь в Гори.

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