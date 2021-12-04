Партія Меркель вперше проведе референдум серед членів для вибору нового лідера

"Християнсько-демократичний союз", який після поразки на останніх федеральних виборах йде в опозицію, в суботу проведе референдум серед членів для визначення, хто є кращим кандидатом на посаду лідера партії замість Арміна Лашета.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Це перший такий референдум в історії партії. У ньому візьмуть участь близько 400 000 людей.

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Кандидатами є чинний керівник відомства федерального канцлера Хельге Браун, колишній лідер фракції ХДС, корпоративний юрист Фрідріх Мерц та експерт з міжнародної політики Норберта Реттгена (останні змагалися із Лашетом під час минулого обрання лідера ХДС).

Члени ХДС можуть голосувати онлайн або поштою до 16 грудня. Результати мають оприлюднити наступного дня. Якщо знадобиться ще один раунд голосування, він почнеться 29 грудня і триватиме до 12 січня.

Фінальне рішення щодо нового лідера буде прийняте на онлайн-конгресі партії 21-22 січня за участі 1001 делегата. Після цього вибір має бути підтверджений поштовим голосуванням.

Як відомо, після історичної поразки на парламентських виборах 26 вересня 2021 року ХДС вирішив обрати повністю новий склад свого керівництва. Вибори лідера відбудуться в кінці січня 2022 року.

Нинішній лідер партії Армін Лашет вже пішов з посади прем’єра землі Північний Рейн-Вестфалія, його замінив Гендрік Вюст.





