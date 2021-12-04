Партия Меркель впервые проведет референдум среди членов для выбора нового лидера

"Христианско-демократический союз", который после поражения на последних федеральных выборах идет в оппозицию, в субботу начнет референдум среди членов для определения, кто является лучшим кандидатом на должность лидера партии вместо Армина Лашета.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Это первый подобный референдум в истории партии. В нем примут участие около 400 тысяч человек.

Кандидатами являются действующий руководитель ведомства федерального канцлера Хельге Браун, бывший лидер фракции ХДС, корпоративный юрист Фридрих Мерц и эксперт по международной политике Норберт Реттген (последние соревновались с Лашетом во время прошлого избрания лидера ХДС).

Члены ХДС могут голосовать онлайн или по почте до 16 декабря. Результаты должны быть обнародованы на следующий день. Если потребуется еще один раунд голосования, он начнется 29 декабря и продлится до 12 января.

Финальное решение относительно нового лидера будет принято на онлайн-конгрессе партии 21-22 января с участием 1001 делегата. После этого выбор должен быть подтвержден почтовым голосованием.

Как известно, после исторического поражения на парламентских выборах 26 сентября 2021 года ХДС решил выбрать полностью новый состав своего руководства. Выборы лидера пройдут в конце января 2022 года.

Нынешний лидер партии Армин Лашет уже ушел с поста премьера земли Северный Рейн-Вестфалия, его заменил Хендрик Вюст.