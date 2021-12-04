"ЕС потеряет Беларусь, а Беларусь - государственность": Минск о новых санкциях

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что давление новых санкций Запада угрожает стране потерей государственности, а Евросоюз в результате такого шага "навсегда потеряет Беларусь".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью белорусскому государственному телеканалу "Беларусь 1". Стенограмму разговора опубликовало и МИД Беларуси.

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - сказал Макей.

Макей говорил о событиях на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме и о новой серии санкций против Беларуси. Он посетовал, что ОБСЕ "превратилась в площадку конфронтации" и на общие претензии к Беларуси и России, заявив, что все заявления были "словно под копирку" и их "однозначно подготовили где-нибудь в Вашингтонском или Брюссельском обкомах партии".

Он утверждает, что в неофициальных разговорах европейские дипломаты высказывали мнение, что нужно как-то приостанавливать дальнейшее нагнетание напряжения и искать выход из ситуации.

"Мы готовы к этому, мы внесли конкретные предложения. Конечно, это не произойдет одномоментно… Я считаю, что из любой ситуации всегда есть выход, в том числе сложившийся сейчас в отношениях между Беларусью и ЕС", - заявил Макей .

При этом глава МИД Беларуси заявил, что ЕС якобы фактически не сотрудничает для разрешения ситуации с застрявшими в Беларуси мигрантами и "ничего кроме телефонных разговоров и поездок каких-то технических миссий" Беларусь не получила.

"Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы разрешить эту ситуацию, участвуя и в возврате тех мигрантов, которые законно въехали в нашу страну, и пытаясь убедить оставшихся принять какое-то четкое осознанное решение. Проблема лишь в том, что очень многие хотят попасть в Европейский союз для воссоединения семей. И наше предложение состояло в том, что давайте вместе пытаться убедить их принять какое-то четкое решение в ту или иную сторону", - добавил Владимир Макей.

2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси, в том числе ключевых государственных компаний.

В МИД Беларуси пообещали на них "жесткий асимметричный ответ" на них и заявили, что считают именно ЕС "инициатором спирали санкций и агрессии".

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