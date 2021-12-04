Франція евакуювала з Афганістану ще понад 300 афганців і громадян країн ЄС

Франція за допомогою Катару організувала евакуаційний рейс з Афганістану для людей, яких не встигли вивезти до остаточного виходу з Кабула військ союзників у серпні 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro/AFP.

На борту літака, що прибув спочатку до Дохи, вивезли 258 афганців. В МЗС Франції розповіли, що це люди, яким небезпечно надалі залишатись в країні через попередню діяльність - журналісти, місцевий персонал, що співпрацював з французькими місіями, а також ті, хто має зв’язок із Францією.

Рейс забрав також 11 громадян Франції і близько 60 громадян Нідерландів з членами родин.

У Парижі повідомили, що з 10 вересня за допомогою Катару Франція змогла евакуювати з Афганістану 110 власних громадян та 396 афганців. Їх вивезли 10 різними рейсами.

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Президент Еммануель Макрон подякував Катару за сприяння і заявив, що евакуаційні рейси продовжаться.

Він сказав також, що між європейськими колегами тривають дискусії про можливість відкриття спільного європейського представництва у Кабулі.

Париж також анонсував відправлення 40 тонн гуманітарної допомоги для афганців - медичного обладнання, продукції тощо - через міжнародні організації.

На початку листопада свій перший евакуаційний рейс з моменту виходу союзників з Кабула організувала Німеччина.

Про те, як вивозила своїх громадян з Афганістану Україна, читайте в інтерв'ю з послом у Таджикистані: Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі.

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