Франция эвакуировала из Афганистана более 300 афганцев и граждан стран ЕС
Франция с помощью Катара организовала эвакуационный рейс из Афганистана для людей, которых не успели вывезти до окончательного выхода из Кабула войск союзников в августе 2021 года.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro/AFP.
На борту прибывшего сначала в Доху самолета вывезли 258 афганцев. В МИД Франции рассказали, что это люди, которым опасно в дальнейшем оставаться в стране из-за предыдущей деятельности – журналисты, местный персонал, сотрудничавший с французскими миссиями, а также те, кто имеет связь с Францией.
Рейс забрал также 11 граждан Франции и около 60 граждан Нидерландов с членами семей.
В Париже сообщили, что с 10 сентября с помощью Катара Франция смогла эвакуировать из Афганистана 110 собственных граждан и 396 афганцев. Их вывезли 10 разными рейсами.
Президент Эммануэль Макрон поблагодарил Катар за содействие и заявил, что эвакуационные рейсы продолжатся.
Он сказал также, что между европейскими коллегами продолжаются дискуссии о возможности открытия совместного европейского представительства в Кабуле.
Париж также анонсировал отправку 40 тонн гуманитарной помощи для афганцев - медицинского оборудования, продуктов и т.д. - через международные организации.
В начале ноября свой первый эвакуационный рейс с момента ухода союзников из Кабула организовала также Германия.
О том, как вывозила своих граждан из Афганистана Украина, читайте в интервью с послом в Таджикистане: Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле.
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