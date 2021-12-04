Франция эвакуировала из Афганистана более 300 афганцев и граждан стран ЕС

Франция с помощью Катара организовала эвакуационный рейс из Афганистана для людей, которых не успели вывезти до окончательного выхода из Кабула войск союзников в августе 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro/AFP.

На борту прибывшего сначала в Доху самолета вывезли 258 афганцев. В МИД Франции рассказали, что это люди, которым опасно в дальнейшем оставаться в стране из-за предыдущей деятельности – журналисты, местный персонал, сотрудничавший с французскими миссиями, а также те, кто имеет связь с Францией.

Рейс забрал также 11 граждан Франции и около 60 граждан Нидерландов с членами семей.

В Париже сообщили, что с 10 сентября с помощью Катара Франция смогла эвакуировать из Афганистана 110 собственных граждан и 396 афганцев. Их вывезли 10 разными рейсами.

Президент Эммануэль Макрон поблагодарил Катар за содействие и заявил, что эвакуационные рейсы продолжатся.

Он сказал также, что между европейскими коллегами продолжаются дискуссии о возможности открытия совместного европейского представительства в Кабуле.

Париж также анонсировал отправку 40 тонн гуманитарной помощи для афганцев - медицинского оборудования, продуктов и т.д. - через международные организации.

В начале ноября свой первый эвакуационный рейс с момента ухода союзников из Кабула организовала также Германия.

О том, как вывозила своих граждан из Афганистана Украина, читайте в интервью с послом в Таджикистане: Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле.

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