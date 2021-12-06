ЄС продовжив режим санкцій за порушення прав людини

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження на рік санкцій проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в різних країнах світу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції продовжуватимуть застосовувати до всіх фізичних та юридичних осіб, зазначених на даний момент у переліку, за винятком однієї померлої особи, що доводить список до чотирнадцяти фізичних та чотирьох юридичних осіб.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує зобов’язання ЄС засуджувати порушення та зловживання щодо прав людини, де б вони не відбувалися, використовуючи всі інструменти, водночас підтверджуючи, що права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними", - заявила Рада ЄС.

Глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, створений 7 грудня 2020 року, дає змогу ЄС карати фізичних, юридичних осіб та органи, включаючи державних і недержавних суб’єктів, відповідальних за серйозні порушення та зловживання щодо прав людини у всьому світі.

Режим передбачає заборону на поїздки для фізичних осіб та заморожування коштів як для фізичних, так і для юридичних осіб. Крім того, фізичним та юридичним особам в ЄС забороняється надавати кошти тим, хто перелічений у списку, прямо чи опосередковано.

У жовтні минулого року Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акта Магнітського у США.

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