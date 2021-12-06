Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄС продовжив режим санкцій за порушення прав людини

Понеділок, 6 грудня 2021, 13:10

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження на рік санкцій проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в різних країнах світу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції продовжуватимуть застосовувати до всіх фізичних та юридичних осіб, зазначених на даний момент у переліку, за винятком однієї померлої особи, що доводить список до чотирнадцяти фізичних та чотирьох юридичних осіб.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує зобов’язання ЄС засуджувати порушення та зловживання щодо прав людини, де б вони не відбувалися, використовуючи всі інструменти, водночас підтверджуючи, що права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними", - заявила Рада ЄС.

Глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, створений 7 грудня 2020 року, дає змогу ЄС карати фізичних, юридичних осіб та органи, включаючи державних і недержавних суб’єктів, відповідальних за серйозні порушення та зловживання щодо прав людини у всьому світі.

Режим передбачає заборону на поїздки для фізичних осіб та заморожування коштів як для фізичних, так і для юридичних осіб. Крім того, фізичним та юридичним особам в ЄС забороняється надавати кошти тим, хто перелічений у списку, прямо чи опосередковано.

У жовтні минулого року Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акта Магнітського у США. 

Читайте також: Санкції без одностайності: як Україні використати нові можливості тиску на Росію в ЄС

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції
powered by lun.ua

Статті

Польща сперечається за родинні цінності: чому створення Інституту сім'ї розкололо суспільство

Польська влада хоче створити інститут, що опікуватиметься питаннями родини. Чому цей крок ще більше посилює розкол у суспільстві?
6 грудня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Небезпечний Китай: як Україні мінімізувати ризики у співпраці зі "стратегічним партнером"

Недружні дії та погрози Пекіна дозволяють поставити під сумнів стратегічність українсько-китайського партнерства. Що в такій ситуації робити Києву?
6 грудня 2021 — Юрій Пойта, New Geopolitics Research Network

Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства

Ті, хто вирішить мати кілька громадянств, стикнуться із забороною працювати у держструктурах, бути долученими до політичної діяльності тощо...
3 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда