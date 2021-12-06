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ЕС продлил режим санкций за нарушение прав человека

Понедельник, 6 декабря 2021, 13:10

Совет ЕС принял решение о продлении на год санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в разных странах мира.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции будут продолжать применяться ко всем физическим и юридическим лицам, указанным на данный момент в перечне, за исключением одного умершего лица, что доводит список до четырнадцати физических и четырех юридических лиц.

"Сегодняшнее решение подтверждает обязательство ЕС осуждать нарушения  прав человека и злоупотребления в этой области, где бы они ни происходили, используя все инструменты, одновременно подтверждая, что права человека являются универсальными, неделимыми и взаимосвязанными" - заявил Совет ЕС.

Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, созданный 7 декабря 2020 года, позволяет ЕС наказывать физических, юридических лиц и органы, включая государственных и негосударственных субъектов, ответственных за серьезные нарушения и злоупотребления прав человека во всем мире.

Режим предусматривает запрет на поездки для физических лиц и замораживание как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещается предоставлять средства перечисленным в списке прямо или косвенно.

В октябре прошлого года Европейская комиссия внесла предложение о будущем санкционном механизме ЕС за нарушение прав человека, вроде Акта Магнитского в США.

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