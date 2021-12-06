Нідерланди відклали плани щодо "локдауну для нещеплених" 

Уряд Нідерландів у понеділок вирішив відкласти свої наміри щодо додаткових коронавірусних обмежень для людей, які не захотіли робити щеплення, разом із послабленням загального "вечірнього локдауну".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

В уряді хотіли залишити ресторани, готелі і різноманітні масові заходи відкритими для людей, які пройшли повний курс щеплення від коронавірусу або нещодавно перехворіли.

Критики "локдауну для нещеплених" наполягають, що це лише створює непрямий примус до вакцинації і не особливо допомагає стримати епідемію, тому що щеплені люди теж можуть заразитися.

"Кабінет враховує, що з нинішньою епідемічною ситуацією та навантаженням на медичну систему найближчим часом не буде можливості відкрити заклади підвищеного ризику з правилом 2G… Уряд враховує, що поточна ситуація і непевність щодо штаму "Омікрон" також грають роль для політичних груп, і це означає, що наразі підтримка таких заходів не гарантована", - зазначили у листі Міністерства охорони здоров’я.

Спершу планувалося, що за проєкт будуть голосувати 19 грудня. Тепер його, разом з ініціативою про право компаній вимагати ковід-сертифікат, відкладуть на січень.

Триваюча хвиля епідемії коронавірусу у Нідерландах є наймасштабнішою за увесь час. В країні з населенням близько 17 млн приріст заражень вже два тижні щоденно перевищує 20 тисяч. У ковідних реанімаціях зайняті майже 60% місць.

В середині листопада Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.

Минулого тижня карантин посилили, запровадивши "вечірній локдаун" - ресторани, спортзали, другорядні магазини тощо можуть працювати тільки до 17:00.

Ще перше посилення карантину спровокувало заворушення у низці міст під приводом невдоволення обмеженнями. Найжорсткішими подїі були у Роттердамі, де поліція застосувала зброю.

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