Нидерланды отложили планы "локдауна для непривитых"

Правительство Нидерландов в понедельник решило отложить свои намерения относительно дополнительных коронавирусных ограничений для людей, которые не захотели прививаться, вместе с ослаблением общего "вечернего локдауна".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В правительстве хотели оставить рестораны, гостиницы и массовые мероприятия открытыми для людей, которые прошли полный курс прививки от коронавируса или недавно переболели.

Критики "локдауна для непривитых" настаивают, что это лишь создает косвенное принуждение к вакцинации и не особенно помогает сдержать эпидемию, потому что привитые люди тоже могут заразиться.

"Кабинет учитывает, что с нынешней эпидемической ситуацией и нагрузкой на медицинскую систему в ближайшее время не будет возможности открыть заведения повышенного риска с правилом 2G… Правительство учитывает, что текущая ситуация и неуверенность в штамме "Омикрон" также играют роль для политических групп, и это означает, что поддержка таких мер не гарантирована", - отметили в письме Министерства здравоохранения.

Сначала планировалось, что проект будет голосовать 19 декабря. Теперь его вместе с инициативой о праве компаний требовать ковид-сертификат отложат на январь.

Длительная волна эпидемии коронавируса в Нидерландах - самая масштабная за все время. В стране с населением около 17 млн прирост заражений уже две недели ежедневно превышает 20 тысяч. В ковидных реанимациях занято почти 60% мест.

В середине ноября Нидерланды стали первой страной Западной Европы, вернувшей частичный локдаун для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания.

На прошлой неделе карантин усилили, введя "вечерний локдаун" - рестораны, спортзалы, второстепенные магазины могут работать только до 17:00.

Еще первое усиление карантина спровоцировало беспорядки в ряде городов под предлогом недовольства ограничениями. Самые жесткие события были в Роттердаме, где полиция применила оружие.

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