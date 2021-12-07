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В Германии три партии подписали коалиционное соглашение, новое правительство будет в среду

Вторник, 7 декабря 2021, 10:42

Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые" официально подписали коалиционное соглашение.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Лидеры партий собрались в Берлине и поставили подписи под соглашением о создании так называемой "светофорной коалиции" – название происходит от партийных цветов трех политических сил.

Ранее три партии одобрили соглашение на партийных конференциях, а также представили своих министров.

Позже во вторник Шольц, лидер Свободных демократов Кристиан Линднер и сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек ответят на вопросы СМИ на федеральной пресс-конференции.

Хабек назначен не только министром экономики и защиты климата в новом правительстве, но и вице-канцлером. Линднер занимает должность министра финансов.

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