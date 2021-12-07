Глава ВООЗ в Європі: обов'язкова вакцинація має бути крайнім заходом, коли інші вичерпані
Голова європейського відділу Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге заявив, що обов’язкова вакцинація проти коронавірусу має бути "абсолютним крайнім заходом".
Про це він сказав у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Обов’язковість щодо вакцинації - абсолютно крайній захід і застосовується лише тоді, коли вичерпані всі можливі варіанти покращення охоплення вакцинації", - сказав Клюге.
Він також додав, що запровадження обов’язкової вакцинації не має сприяти нерівності у доступі до охорони здоров'я.
Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени "подумати про обов'язкову вакцинацію" на тлі поширення нових випадків штаму "Омікрон".
Парламент Німеччини повинен розглянути це питання найближчим часом.
Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.
Водночас в Іспанії відмовились від ідеї Брюсселя про обов’язкову вакцинацію.
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