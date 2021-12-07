Глава ВОЗ в Европе: обязательная вакцинация должна быть крайней мерой, когда другие исчерпаны

Глава европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что обязательная вакцинация против коронавируса должна быть "абсолютно крайней мерой".

Об этом он сказал во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Обязательность вакцинации - абсолютно крайняя мера и применяется только тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата вакцинации", - сказал Клюге.

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Он также добавил, что введение обязательной вакцинации не должно способствовать неравенству в доступе к здравоохранению.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены "подумать об обязательной вакцинации" на фоне распространения новых случаев штамма "Омикрон".

Парламент Германии должен рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.

Австрия первой в ЕС объявила о намерении ввести обязательную вакцинацию с февраля. Греция во вторник заявила, что сделает обязательной вакцинацию для людей старше 60 лет.

В то же время в Испании отказались от идеи Брюсселя об обязательной вакцинации.

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