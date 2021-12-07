Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за "мигрантов Лукашенко"

Сейм Литвы поддержал правительственное предложение продолжить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью, введенный из-за угрозы массового нелегального пересечения границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает литовский вещатель LRT.

"За" проголосовали 102 депутата, голосов "против" и "воздержались" не было. Действие чрезвычайного положения продлили до 24 января 2022 года. Предыдущий срок истечет 9 декабря.

Финальное решение касается только 5-километровой полосы территории вдоль границы с Беларусью. Сначала обсуждалась идея распространить чрезвычайное положение и на польскую границу - потому что с того направления в Литву могут попадать мигранты, которым все же удалось проникнуть из Беларуси в Польшу. После консультаций с парламентскими фракциями от этого отказались.

Действие чрезвычайного положения продолжит распространяться на места, где расселили мигрантов.

Во время дебатов в парламенте некоторые оппозиционные депутаты поднимали вопрос, как быть с политикой возвращения мигрантов на границе сейчас, в суровую зимнюю погоду.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что, по ее мнению, сейчас погода сдержит мигрантов от новых попыток тайком перейти границу, отметив, что в последнее время таких попыток стало меньше.

Напомним, Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью 9 ноября во время последнего обострения искусственного миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

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