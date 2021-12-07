Новий віцеканцлер Німеччини допустив використання "Північного потоку-2" для стримування РФ

Майбутній віцеканцлер Німеччини і глава міністерства економіки та клімату Роберт Габек заявив, що газопровід "Північний потік-2" ще не сертифікований, і, поки триває його перевірка, відбудеться його "політичне обговорення" на тлі ескалації ситуації навколо України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Габек сказав у вівторок на пресконференції після підписання коаліційного договору.

"Північний потік-2" не затверджений і перегляд (відповідності. - Ред.) вимогам, як європейським, так і німецьким, триває. І, у цей період, поки триватиме перевірка, ми обов'язково знову поговоримо політично про те, як можна поєднати зовнішньополітичну ситуацію в Україні та європейську можливість діяти для деескалації", - сказав Габек.

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Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Через це рішення про введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

Новий уряд Німеччини, як очікується, буде затверджений 8 грудня. Партії, які сформували нову німецьку коаліцію, не згадали про трубопровід у коаліційній угоді.

Партія "Зелених", співлідером якої є Роберт Габек, є жорстким критиком російського газопроводу.

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