Новый вице-канцлер Германии допустил использование "Северного потока-2" для сдерживания РФ

Будущий вице-канцлер Германии и глава министерства экономики и климата Роберт Хабек заявил, что газопровод "Северный поток-2" еще не сертифицирован, и пока идет его проверка, состоится его "политическое обсуждение" на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Хабек сказал во вторник на пресс-конференции после подписание коалиционного договора.

"Северный поток-2" еще не утвержден и пересмотр (соответствия. – Ред.) требованиям, как европейским, так и немецким, продолжается. И в этот период, пока продлится проверка, мы обязательно снова поговорим политически о том, как можно объединить внешнеполитическую ситуацию в Украине и европейскую возможность действовать для деэскалации", - сказал Хабек.

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Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Поэтому решение о вводе в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложено до марта следующего года.

Новое правительство Германии, как ожидается, будет утверждено 8 декабря. Партии, сформировавшие новую германскую коалицию, не упомянули о трубопроводе в коалиционном соглашении.

Партия "Зеленых", сопредседателем которой является Роберт Хабек, - жесткий критик российского газопровода.

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