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У парламенті Чехії попросили уряд підготувати подальші санкції проти Росії

Вівторок, 7 грудня 2021, 16:03

Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії на своєму терміновому засіданні у вівторок прийняв постанову на підтримку України, в якій засудив ескалацію ситуації навколо України з боку Росії і попросив уряд підготувати нові санкції.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Парламентарі, зокрема, засудили систематичні спроби Росії, у порушення норм міжнародного права, поширити сфери свого впливу на сусідні країни.

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Вони наголосили на тому, що підтримка суверенітету та територіальної цілісності України належить до безпекових пріоритетів Чехії.

Депутати запропонували уряду Чехії налагодити максимально тісну співпрацю в рамках НАТО з метою запобігання конфлікту та надати максимальну підтримку спільним діям в рамках обговорення питання на наступному засіданні Ради ЄС задля забезпечення захисту від дестабілізуючих дій Росії.

Крім того, комітет запропонував уряду Чехії підготувати подальші санкції і кроки, які мали б відчутний вплив на Росію, і які були б застосовані в разі, якби Росія вдалася до подальшої агресії.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив у вівторок, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну, та попередити про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT і запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Раніше ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

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