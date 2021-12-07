У парламенті Чехії попросили уряд підготувати подальші санкції проти Росії

Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії на своєму терміновому засіданні у вівторок прийняв постанову на підтримку України, в якій засудив ескалацію ситуації навколо України з боку Росії і попросив уряд підготувати нові санкції.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Парламентарі, зокрема, засудили систематичні спроби Росії, у порушення норм міжнародного права, поширити сфери свого впливу на сусідні країни.

Вони наголосили на тому, що підтримка суверенітету та територіальної цілісності України належить до безпекових пріоритетів Чехії.

Депутати запропонували уряду Чехії налагодити максимально тісну співпрацю в рамках НАТО з метою запобігання конфлікту та надати максимальну підтримку спільним діям в рамках обговорення питання на наступному засіданні Ради ЄС задля забезпечення захисту від дестабілізуючих дій Росії.

Крім того, комітет запропонував уряду Чехії підготувати подальші санкції і кроки, які мали б відчутний вплив на Росію, і які були б застосовані в разі, якби Росія вдалася до подальшої агресії.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив у вівторок, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну, та попередити про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT і запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Раніше ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди