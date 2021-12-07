Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В парламенте Чехии попросили правительство подготовить дальнейшие санкции против России

Вторник, 7 декабря 2021, 16:03

Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии на своем срочном заседании во вторник принял постановление в поддержку Украины, в котором осудил эскалацию ситуации вокруг Украины со стороны России и попросил правительство подготовить новые санкции.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Парламентарии, в частности, осудили систематические попытки России в нарушение норм международного права, распространить сферы своего влияния на соседние страны.

Они отметили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины относится к приоритетам безопасности Чехии.

Депутаты предложили правительству Чехии наладить максимально тесное сотрудничество в рамках НАТО с целью предотвращения конфликта и оказать максимальную поддержку совместным действиям в рамках обсуждения вопроса на следующем заседании Совета ЕС для обеспечения защиты от дестабилизирующих действий России.

Кроме того, комитет предложил правительству Чехии подготовить дальнейшие санкции и шаги, которые оказали бы ощутимое влияние на Россию и были бы применены в случае, если бы Россия прибегла к дальнейшей агрессии.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил во вторник, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину и предупредить о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций по газопроводу "Северный поток-2".

Ранее СМИ сообщали, что США готовы направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против Москвы.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Россия Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua

Статьи

Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски для Украины

Приведет ли новая встреча президентов США и РФ к деэскалации?
7 декабря 2021 — Европейская правда

Новое требование Путина: что стало главным на переговорах лидеров США и РФ

Создание мифов и доведение их до уровня почти что религии – одна из определяющих особенностей России. Похоже, именно это происходит и сейчас в вопросах Украины и НАТО (укр.)
7 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Канцлер ЕС: как Ангела Меркель сделала Германию лидером Европы

Ангела Меркель стала воплощением немецкого лидерства в Европе. Лидерства, которое зависело от личности канцлера не меньше, чем от экономического могущества Германии (укр.)
7 декабря 2021 — Жюльен Плушар, для Европейской правды