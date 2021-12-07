В парламенте Чехии попросили правительство подготовить дальнейшие санкции против России

Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии на своем срочном заседании во вторник принял постановление в поддержку Украины, в котором осудил эскалацию ситуации вокруг Украины со стороны России и попросил правительство подготовить новые санкции.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Парламентарии, в частности, осудили систематические попытки России в нарушение норм международного права, распространить сферы своего влияния на соседние страны.

Они отметили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины относится к приоритетам безопасности Чехии.

Депутаты предложили правительству Чехии наладить максимально тесное сотрудничество в рамках НАТО с целью предотвращения конфликта и оказать максимальную поддержку совместным действиям в рамках обсуждения вопроса на следующем заседании Совета ЕС для обеспечения защиты от дестабилизирующих действий России.

Кроме того, комитет предложил правительству Чехии подготовить дальнейшие санкции и шаги, которые оказали бы ощутимое влияние на Россию и были бы применены в случае, если бы Россия прибегла к дальнейшей агрессии.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил во вторник, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину и предупредить о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций по газопроводу "Северный поток-2".

Ранее СМИ сообщали, что США готовы направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против Москвы.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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