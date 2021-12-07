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Латвія частково послаблює коронавірусні обмеження, але не для нещеплених

Вівторок, 7 грудня 2021, 16:38

Уряд Латвії вирішив додатково послабити карантинні обмеження для протидії епідемії коронавірусу, продовживши дозволений час роботи закладів до 11 вечора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

7 грудня уряд вирішив дозволити роботу закладів та проведення масових заходів до 23:00, замість 21:00.

Також послабили обмеження щодо кількості відвідувачів у ресторанах, дозволивши великим родинам сідати за одним столом.

Нагадаємо, 15 листопада Латвія почала виходити з повного локдауну, що поширювався у тому числі на вакцинованих. 

Відтоді заклади частково відновили роботу, але далі залишаються недоступними для нещеплених жителів країни, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС тощо. 

Повністю заборонені всім мешканцям лише очні послуги у приміщеннях, пов'язані з розвагами, азартними іграми, атракціонами. У вихідні великі торгові центри не працюють.

В кінці жовтня Латвія зареєструвала нові максимуми заражень, що майже вдвічі перевищили рекорди попередніх хвиль. З початку листопада крива захворюваності поступово спадає.

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Латвія
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