Латвія частково послаблює коронавірусні обмеження, але не для нещеплених

Уряд Латвії вирішив додатково послабити карантинні обмеження для протидії епідемії коронавірусу, продовживши дозволений час роботи закладів до 11 вечора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

7 грудня уряд вирішив дозволити роботу закладів та проведення масових заходів до 23:00, замість 21:00.

Також послабили обмеження щодо кількості відвідувачів у ресторанах, дозволивши великим родинам сідати за одним столом.

Нагадаємо, 15 листопада Латвія почала виходити з повного локдауну, що поширювався у тому числі на вакцинованих.

Відтоді заклади частково відновили роботу, але далі залишаються недоступними для нещеплених жителів країни, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС тощо.

Повністю заборонені всім мешканцям лише очні послуги у приміщеннях, пов'язані з розвагами, азартними іграми, атракціонами. У вихідні великі торгові центри не працюють.

В кінці жовтня Латвія зареєструвала нові максимуми заражень, що майже вдвічі перевищили рекорди попередніх хвиль. З початку листопада крива захворюваності поступово спадає.