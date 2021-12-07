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Латвия частично ослабляет коронавирусные ограничения, но не для непривитых

Вторник, 7 декабря 2021, 16:38

Правительство Латвии решило дополнительно ослабить карантинные ограничения для противодействия эпидемии коронавируса, продлив разрешенное время работы заведений до 11 вечера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

7 декабря правительство решило разрешить работу заведений и проведение массовых мероприятий до 23:00, вместо 21:00.

Также ослабили ограничения по количеству посетителей в ресторанах, позволив большим семьям садиться за столом.

Напомним, 15 ноября Латвия начала выходить из полного локдауна, распространявшегося в том числе на вакцинированных.

С тех пор заведения частично возобновили работу, но остаются недоступными для непривитых жителей страны, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС и т.д.

Полностью запрещены всем жильцам только очные услуги в помещениях, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами. В выходные большие торговые центры не работают.

В конце октября Латвия зарегистрировала новые максимумы заражений, которые почти вдвое превысили рекорды предыдущих волн. С начала ноября кривая заболеваемости постепенно спадает.

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Латвия
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