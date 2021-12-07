Латвия частично ослабляет коронавирусные ограничения, но не для непривитых

Правительство Латвии решило дополнительно ослабить карантинные ограничения для противодействия эпидемии коронавируса, продлив разрешенное время работы заведений до 11 вечера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

7 декабря правительство решило разрешить работу заведений и проведение массовых мероприятий до 23:00, вместо 21:00.

Также ослабили ограничения по количеству посетителей в ресторанах, позволив большим семьям садиться за столом.

Напомним, 15 ноября Латвия начала выходить из полного локдауна, распространявшегося в том числе на вакцинированных.

С тех пор заведения частично возобновили работу, но остаются недоступными для непривитых жителей страны, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС и т.д.

Полностью запрещены всем жильцам только очные услуги в помещениях, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами. В выходные большие торговые центры не работают.

В конце октября Латвия зарегистрировала новые максимумы заражений, которые почти вдвое превысили рекорды предыдущих волн. С начала ноября кривая заболеваемости постепенно спадает.