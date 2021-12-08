В Угорщині депутат правлячої партії подав у відставку через звинувачення у корупції

Угорський депутат Пал Вельнер, член правлячої партії "Фідес", подав у відставку з посади державного секретаря в Міністерстві юстиції у вівторок після того, як прокурори звинуватили його в отриманні хабарів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Прокурори заявили, що Вельнер підозрюється в отриманні регулярних платежів на суму від 2 до 5 мільйонів форинтів (6 тиc. - 15,5 тис. доларів) від голови Палати судових приставів Угорщини.

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Скандал довкола депутата правлячої партії спалахнув у складний час для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Очікується, що його головний суперник на виборах наступного року Петер Маркі-Зай зосередить свою кампанію на боротьбі з корупцією.

У вівторок рано-вранці прокуратура подала позов про зняття з Вельнера депутатського імунітету.

У заяві про відставку, подану через свого адвоката, Вельнер заперечив будь-які правопорушення при виконанні своїх обов'язків державним секретарем у міністерстві юстиції та комісаром, який опікується палатою судових приставів. Він обіймав цю посаду із серпня 2019 року.

Він сказав, що залишається відкритим для будь-яких допитів органів влади.

За словами прокуратури, у справі, яка охоплює тривалий період, беруть участь 12 підозрюваних, у тому числі вісім судових приставів та заступник судового пристава.

Прокуратура повідомила, що шестеро людей, зокрема голова палати, перебувають під арештом.

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