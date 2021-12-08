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В Венгрии депутат правящей партии подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Среда, 8 декабря 2021, 14:58

Венгерский депутат Пал Вельнер, член правящей партии "Фидес", подал в отставку с поста государственного секретаря в Министерстве юстиции во вторник после того, как прокуроры обвинили его в получении взяток.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Прокуроры заявили, что Вельнер подозревается в получении регулярных платежей на сумму от 2 до 5 миллионов форинтов (6 тыс. – 15,5 тыс. долларов) от председателя Палаты судебных приставов Венгрии.

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Скандал вокруг депутата правящей партии загорелся в сложное время для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ожидается, что его главный соперник на следующих выборах Петер Марки-Зай сосредоточит свою кампанию на борьбе с коррупцией.

Во вторник ранним утром прокуратура подала иск о снятии с Вельнера депутатского иммунитета.

В заявлении об отставке, поданном через своего адвоката, Вельнер опроверг любые правонарушения при исполнении своих обязанностей государственным секретарем в министерстве юстиции и комиссаром, который занимается палатой судебных приставов. Он занимал этот пост с августа 2019 года.

Он сказал, что остается открытым для любых допросов органов власти.

По словам прокуратуры, в деле, которое охватывает длительный период, участвуют 12 подозреваемых, в том числе восемь судебных приставов и заместитель судебного пристава.

Прокуратура сообщила, что шесть человек, в том числе председатель палаты, находятся под арестом.

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Венгрия
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