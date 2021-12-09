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У Німеччині знову понад 70 тисяч хворих за добу, але захворюваність спадає

Четвер, 9 грудня 2021, 12:17

У Німеччині знову зареєстрували понад 70 тисяч заражень на добу, що є близьким до рекорду показником, проте семиденна захворюваність продовжує знижуватися.

Про це повідомляє Spiegel, наводячи дані Інституту Роберта Коха, пише "Європейська правда".

9 грудня Інститут повідомив про 70 611 нових хворих за останню добу (населення Німеччини - близько 83 млн). Напередодні ця цифра становила 69 600, а рівно тиждень тому - понад 73 тисячі.

Семиденний показник захворюваності на четвер складає 422,3 на 100 000 населення. Тиждень тому він становив 439, а найвищого максимуму - максимуму 452,4 - досягнув 29 листопада. 

Показник госпіталізації на 100 000 населення, що є головним критерієм для посилення обмежень, складає 5,79.

З початку епідемії в Німеччині було виявлено понад 6,3 млн підтверджених хворих, з них 104 512 померли. 

Як повідомлялося, напередодні у Німеччині зареєстрували найбільшу кількість смертей від COVID-19 із лютого.

Минулого тижня в Німеччині заборонили нещепленим доступ до всіх послуг, крім найважливіших, таких як продуктові магазини, аптеки та пекарні.

Новий уряд Німеччини має намір запровадити обов’язкову вакцинацію медичних та соціальних працівників, які здійснюють догляд, до середини березня наступного року. 

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

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