В Германии снова более 70 тысяч больных в сутки, но заболеваемость спадает

В Германии снова зарегистрировали более 70 тысяч заражений в сутки, что является близким к рекорду показателем, однако семидневная заболеваемость продолжает снижаться.

Об этом сообщает Spiegel, приводя данные Института Роберта Коха, пишет "Европейская правда".

9 декабря Институт сообщил о 70 611 новых больных за последние сутки (население Германии – около 83 млн). Накануне эта цифра составляла 69 600, а ровно неделю назад – более 73 тысяч.

Семидневный показатель заболеваемости на четверг составляет 422,3 на 100 000 населения. Неделю назад он составлял 439, а наивысшего максимума – максимума 452,4 – достиг 29 ноября.

Показатель госпитализации на 100 000 населения, являющийся главным критерием для усиления ограничений, составляет 5,79.

С начала эпидемии в Германии было выявлено более 6,3 млн. подтвержденных больных, из них 104 512 умерли.

Как сообщалось, накануне в Германии зарегистрировали самое большое количество смертей от COVID-19 с февраля.

На прошлой неделе в Германии запретили непривитый доступ ко всем услугам, кроме важнейших, таких как продуктовые магазины, аптеки и пекарни.

Новое правительство Германии намерено ввести обязательную вакцинацию медицинских и социальных работников, осуществляющих уход, до середины марта следующего года.

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку

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