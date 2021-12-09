Джонсон анонсировал переход к "плану Б" по противодействию эпидемии из-за штамма "Омикрон"

Премьер-министр Британии Борис Джонсон 8 декабря объявил, что Англия перейдет к более жесткому "плану Б" в противодействии эпидемии коронавируса из-за рисков, связанных с распространением штамма "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Заявление Джонсона касается только Англии, поскольку Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия самостоятельно принимают решение о карантинных ограничениях.

С понедельника 13 декабря всем рекомендуется перейти на дистанционную работу, если это возможно.

Маски или респираторы становятся обязательными для всех публичных помещений, включая кинотеатры - вдобавок к магазинам и транспорту, где такое требование действовало и раньше. Джонсон сказал, что случаи возможны для потребления пищи или напитков, пения или физических упражнений.

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В ночных клубах и подобных заведениях, где бывают большие скопления людей, через неделю начнут требовать ковид-сертификаты как пропуск - с доказательством полного курса вакцинации от коронавируса или же отрицательным результатом быстрого теста.

Ковид-пропуск будут требовать для входа в заведения, где планируются мероприятия с более чем 500 гостями без фиксированных мест, а также для всех мероприятий с более чем 10 000 участниками.

Джонсон заявил также, что к людям, контактировавшим с зараженными штаммом "Омикрон", будут применять скорее ежедневное тестирование на коронавирус, чем обязательную самоизоляцию.

Напомним, с середины лета в Англии отменили фактически все карантинные ограничения, несмотря на очередную волну эпидемии – учитывая, что большая часть населения страны уже защищена вакциной. С того времени ежедневный прирост заражений в Британии составляет более 30 тысяч случаев, иногда приближаясь и к 50 тысячам. Однако недавно в правительстве отказывались возвращать ограничения, несмотря на призывы экспертного сообщества.

Следует отметить, что смертность среди больных COVID-19 летом-осенью 2021 года - в разы ниже, чем с такими же показателями минувшей зимы, когда кампания вакцинации только начиналась.

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