Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Італієць, що прийшов вакцинуватись від COVID з силіконовою рукою, щепився по-справжньому

Четвер, 9 грудня 2021, 15:04

В Італії чоловік, який прийшов вакцинуватися від коронавірусу з фальшивою силіконовою рукою, таки отримав щеплення після того, як його вчинок зробив його відомим на всю країну і світ. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства АР.

Італійський стоматолог Гвідо Руссо зіткнувся з кримінальним звинуваченням у шахрайстві після того, як спробував обдурити співробітників центру вакцинації в місті Б'єлла та отримати вакцину у силіконову руку.

Читайте також
В Італії чоловік прийшов вакцинуватися від коронавірусу із фальшивою силіконовою рукою

У середу ввечері Руссо виступив в італійському ток-шоу La7. Він наполягав на тому, що не намагався обдурити уряд чи когось іще, бо рука явно була несправжньою. 

Він сказав, що хотів висловити особистий протест проти вимог щодо вакцинації. В Італії вакцинація медичних працівників є обов’язковою.

Однак медсестра, яка помітила силіконову руку, повідомила про Руссо своєму керівництву. Стоматолог визнав, що його протест зазнав невдачі, і сказав, що наступного дня він отримав дозу вакцини в одну зі своїх справжніх рук, "бо система змусила мене це зробити".

 "Я думаю, що на цей момент вакцина - єдина зброя, яка у нас є проти цієї жахливої ​​хвороби, але має бути свобода вибору", - сказав італієць.

Читайте також
У Німеччині лікар щеплював охочих в аеропорту саморобною вакциною 

Руссо додав, що він не є противником вакцинації як такої та отримав усі дитячі щеплення. 

У той час як рівень вакцинації в Італії становить майже 85% населення віком від 12 років, майже 3,5 мільйона людей все ще не отримали перші дози.

Уряд вже розширив обов’язкову вакцинацію на правоохоронців та вчителів.

Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.

Читайте також: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Вакцини ЄвроЖиття
powered by lun.ua

Статті

Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні

Якою буде політика нового уряду Німеччини? На яку допомогу Берліна може розраховувати Київ і як уряд Шольца готовий діяти у разі нової агресії з боку РФ?
9 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Перевірка солідарності: які ризики "Північного потоку-2" має врахувати ЄС

За всю історію транзиту нашою ГТС жодного разу не було випадку, коли б ми зупинили транзит з технічних причин...
9 грудня 2021 — Ольга Бєлькова, Оператор ГТС України

Тиск, і не тільки з Росії: хто та чому намагається зупинити реформу СБУ

Закон про СБУ досі оповитий теоріями змов, "зрадами" та взаємовиключними стереотипами. Сконцентруємося на тих нормах, що зараз викликають найбільше критики.
8 грудня 2021 — Мар'яна Безугла , народний депутат України, "Слуга народу"