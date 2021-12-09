Итальянец, пришедший вакцинироваться от COVID с силиконовой рукой, привился по-настоящему

В Италии мужчина, пришедший вакцинироваться от коронавируса с фальшивой силиконовой рукой, сделал прививку после того, как его поступок сделал его известным на всю страну и мир.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства АР.

Итальянский стоматолог Гвидо Руссо столкнулся с уголовным обвинением в мошенничестве после попытки обмануть сотрудников центра вакцинации в городе Бьелла и получить вакцину в силиконовую руку.

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В среду вечером Руссо выступил в итальянском ток-шоу La7. Он настаивал на том, что не пытался обмануть правительство или кого еще, потому что рука явно была ненастоящей.

Он сказал, что хотел выразить личный протест против требований вакцинации. В Италии вакцинация медицинских работников обязательна.

Однако медсестра, заметившая силиконовую руку, сообщила о Руссо своему руководству. Стоматолог признал, что его протест потерпел неудачу, и сказал, что на следующий день он получил дозу вакцины в одну из своих настоящих рук, "потому что система заставила меня это сделать".

"Я думаю, что на данный момент вакцина - единственное оружие, которое у нас есть против этой ужасной болезни, но должна быть свобода выбора", - сказал итальянец.

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Руссо добавил, что он не противник вакцинации как таковой и получил все необходимые прививки в детстве.

В то время как уровень вакцинации в Италии составляет почти 85% населения старше 12 лет, почти 3,5 миллиона человек все еще не получили первые дозы.

Правительство уже расширило обязательную вакцинацию на правоохранителей и учителей.

Австрия первой в ЕС объявила о намерении ввести обязательную вакцинацию с февраля. Греция во вторник заявила, что сделает обязательной вакцинацию для людей старше 60 лет.

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