Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Нова глава МЗС Німеччини заявила про солідарність ЄС з Україною

Четвер, 9 грудня 2021, 16:34

Нова глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила на солідарності ЄС з Україною та закликала до продовження тиску на режим самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Про це вона сказала у Брюсселі на пресконференції з високим представником ЄС Жозепом Боррелем, пише "Європейська правда".

"Ми обговорювали Білорусь та ситуацію на наших зовнішніх кордонах. Ми погодилися, що ЄС має зберігати тиск на режим у Мінську. І ми також висловили нашу спільну солідарність з Україною, оскільки для нас важливо, що ми як європейці обстоюємо цінності та наше спільне європейське майбутнє разом", - сказала Бербок.

Раніше в одному зі своїх перших інтерв'ю на посаді канцлера Німеччини Олаф Шольц сказав, що Росії доведеться зіткнутися з наслідками, якщо кордони України будуть порушені.

Нагадаємо, безпековий радник Байдена Джейк Салліван раніше запевнив, що Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Донбас та ОРДЛО Білорусь
powered by lun.ua

Статті

Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні

Якою буде політика нового уряду Німеччини? На яку допомогу Берліна може розраховувати Київ і як уряд Шольца готовий діяти у разі нової агресії з боку РФ?
9 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Перевірка солідарності: які ризики "Північного потоку-2" має врахувати ЄС

За всю історію транзиту нашою ГТС жодного разу не було випадку, коли б ми зупинили транзит з технічних причин...
9 грудня 2021 — Ольга Бєлькова, Оператор ГТС України

Тиск, і не тільки з Росії: хто та чому намагається зупинити реформу СБУ

Закон про СБУ досі оповитий теоріями змов, "зрадами" та взаємовиключними стереотипами. Сконцентруємося на тих нормах, що зараз викликають найбільше критики.
8 грудня 2021 — Мар'яна Безугла , народний депутат України, "Слуга народу"