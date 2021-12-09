Боррель про можливу агресію РФ: ЄС готовий застосувати усі інструменти

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив тверду відданість підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це він заявив у Брюсселі на пресконференції з новою главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, пише "Європейська правда".

"Ми обговорили нарощування військових сил Росії біля кордонів України, і я хочу використати цю нагоду, щоб знову підтвердити нашу непохитну готовність підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми готові застосувати усі інструменти, які маємо у наявності, і ми вивчаємо способи посилення стійкості українців", - сказав Боррель.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила Росію про розширення існуючих санкцій та готовність ЄС вжити додаткових обмежувальних заходів у разі посилення агресії проти України.

8 грудня посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії "Вагнера".

Нагадаємо, радник президента США Джейк Салліван раніше запевнив, що Джо Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ.

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