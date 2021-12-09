Боррель о возможной агрессии РФ: ЕС готов применить все инструменты

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил твердую приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он заявил в Брюсселе на пресс-конференции с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок, пишет "Европейская правда".

"Мы обсудили наращивание военных сил России у границ Украины, и я хочу использовать этот случай, чтобы снова подтвердить нашу непреклонную готовность поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы готовы применить все имеющиеся в наличии инструменты, и мы изучаем способы усиления устойчивости украинцев", – сказал Боррель.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о расширении существующих санкций и готовности ЕС принять дополнительные ограничительные меры в случае усиления агрессии против Украины.

8 декабря послы стран Европейского Союза утвердили санкции против членов частной военной компании "Вагнера".

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от ЕвроПравды.

О переговорах президентов США и РФ, главной темой которых была Украина, читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ.

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