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В Дании выпускают специальную монету к 50-летию королевы на троне

Вторник, 11 января 2022, 14:44

Национальный банк Дании выпустил специальную памятную монету по случаю 50-летия на троне королевы Маргрете II, которое наступит 14 января 2022 года.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

На лицевой стороне монеты изображен новый портрет королевы по дизайну скульптора Катрин Мозехольм.

 

На обратной стороне – орнамент из четырех элементов, в котором замаскирована цифра 50.

Юбилейная монета будет доступна в виде серебряной монеты номиналом в 500 крон, а также 20 крон для использования в ежедневном обращении. Продавать их начнут с 14 января.

Маргрете II является королевой Дании с 14 января 1972 года, сейчас ей 81 год.

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