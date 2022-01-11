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Кулеба про женевські переговори: Росія не отримає "юридичних гарантій" нерозширення НАТО

Вівторок, 11 січня 2022, 14:51

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував переговори 10 січня в Женеві щодо "гарантій безпеки" між Росією і США.

Коментар міністр надав виданню "РБК-Україна", пише "Європейська правда".

За його словами, докладні висновки ще рано робити, оскільки ще будуть переговори в рамках засідань Ради Росія-НАТО та Постійної ради ОБСЄ.

Кулеба назвав неправомірними вимоги Путіна щодо сфер впливу

"У той самий час загальна картина вже вимальовується. Російська Федерація ініціювала переговори про так звані "гарантії безпеки", щоб максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що цинізм ситуації в тому, що Росія хоче гарантії безпеки в той час, коли її армія "брязкає зброєю" біля українського кордону, тримає в заручниках Крим і воює на Донбасі. 

Крім того, російські спецслужби підривають безпеку на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою, а поставки газу перетворюються на інструмент зовнішньої політики

"Росія не має права голосу з питання членства України в НАТО. Це "червона" лінія, яку не перетне ані Україна, ані наші партнери. Колективний Захід не піде на надання Росії "юридичних гарантій" про нерозширення Альянсу на схід, оскільки це стало б його стратегічною поразкою", - додав Кулеба.

Він також зазначив, що Росії в Женеві послали сигнал про те, що не буде ніяких домовленостей по Україні без України.

Кулеба: не вірю, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на схід

"Україна займає принципову позицію: скільки б разів не ходили по колу російські дипломати, лінія старту для обговорення гарантій безпеки на євроатлантичному просторі повинна починатися з деескалації Росією безпекової ситуації поблизу українського кордону і виходу Росії з Донбасу і Криму. Радий бачити, що наша наполеглива робота дає результат: серед партнерів зростає розуміння, що безпека євроатлантичного простору неможлива, поки Україна в небезпеці", - сказав міністр.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочалась серія переговорів щодо безпекових ультиматумів Кремля.

На переговорах з делегацією США Росія висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Шерман після переговорів заявила, що Сполучені Штати відкидають безпекові пропозиції Росії, включаючи вимоги не приймати Україну до НАТО.

Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

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Кулеба МЗС США

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