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Кулеба о женевских переговорах: Россия не получит "юридических гарантий"

Вторник, 11 января 2022, 14:51

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры 10 января в Женеве по поводу "гарантий безопасности" между Россией и США.

Комментарий министр предоставил изданию "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

По его словам, подробные выводы еще рано делать, поскольку еще будут переговоры в рамках заседаний Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

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"В то же время общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых "гарантиях безопасности", чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что цинизм ситуации в том, что Россия хочет гарантий безопасности в то время, когда ее армия "бряцает оружием" у украинской границы, держит в заложниках Крым и воюет на Донбассе.

Кроме того, российские спецслужбы подрывают безопасность на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а поставки газа превращаются в инструмент внешней политики.

"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - добавил Кулеба.

Он также отметил, что России в Женеве направили сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.

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"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации с безопасностью вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина находится в опасности", - сказал министр.

Напомним, 10 января в Женеве началась серия переговоров по ультиматуму Кремля в сфере безопасности.

На переговорах с делегацией США Россия выдвинула принципиальные условия, без которых считает прогресс в других вопросах маловероятным. Все они относятся к так называемым "гарантиям безопасности" и деятельности Альянса на территории стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Шерман после переговоров заявила, что Соединенные Штаты отвергают предложения России, включая требование не принимать Украину в НАТО.

Подробно о результатах переговоров смотрите в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".

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Кулеба МИД США

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