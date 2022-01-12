Нуланд: санкции против России в случае вторжения в Украину будут болезненными

Санкции, которые готовят США и ЕС в случае нового вторжения России в Украину, могут быть не идентичны, но будут болезненными.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на брифинге Госдепартамента на вопрос о потенциальной обеспокоенности Европы негативными последствиями санкций против РФ и возможным прекращением поставок российского газа, Нуланд сказала, что она "твердо убеждена", что ЕС и США введут строгие ограничения в случае агрессии Кремля.

"Мы работаем над этим 2,5 месяца на каждом уровне и имеем широкое общее понимание того, какие виды интенсивных финансовых мер нам придется принять, а также в контексте экспортных ограничений", – отметила Нуланд.

"США могут принять один комплекс мер, а Европа и другие союзники – параллельные меры, которые могут быть не совсем идентичными, но все равно болезненными", – добавила она.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что РФ понесет огромные потери в случае нового вторжения в Украину.