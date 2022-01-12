Данія пом’якшить обмеження, незважаючи на сплеск "Омікрону"

Данський уряд запропонував послабити коронавірусні обмеження наприкінці тижня, зокрема знову відкрити кінотеатри та концертні майданчики, оскільки рівень госпіталізації знижується, попри рекордно високі показники заражень.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У середині грудня у Данії спостерігався сплеск щоденних інфекцій, що призвело до нових обмежень, включаючи закриття театрів, кінотеатрів, парків розваг та конференц-центрів, а також заходи щодо обмеження великого скупчення людей у ​​магазинах.

Однак навіть незважаючи на те, що рівень інфікування залишається близьким до рекордного рівня вище 20 000 на день, госпіталізація та смертність стабілізувалися на рівні нижче, ніж рік тому.

"На тлі того, наскільки добре йдуть справи, дуже, дуже добре, Епідемічна комісія (експертна консультативна група) тепер рекомендує скасувати деякі обмеження, не в останню чергу в культурній сфері", - сказала прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Уряд запропонував дотримуватися рекомендацій консультативної групи, у тому числі знову відкрити театри, кінотеатри, музеї та ботанічні сади, а також допустити глядачів на спортивні заходи просто неба. П

Пропонується обмежити відвідуваність закритих музичних майданчиків до 500 осіб.

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