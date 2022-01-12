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Дания смягчит ограничения, несмотря на всплеск "Омикрона"

Среда, 12 января 2022, 18:06

Датское правительство предложило ослабить коронавирусные ограничения в конце недели, в том числе вновь открыть кинотеатры и концертные площадки, поскольку уровень госпитализации снижается, несмотря на рекордно высокие показатели заражений.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В середине декабря в Дании наблюдался всплеск ежедневных инфекций, что привело к новым ограничениям, включая закрытие театров, кинотеатров, парков развлечений и конференц-центров, а также меры по ограничению большого скопления людей в магазинах.

Однако даже несмотря на то, что уровень инфицирования остается близким к рекордному уровню выше 20 000 в день, госпитализации и смертность стабилизировались на уровне ниже, чем год назад.

"В свете того, насколько хорошо идут дела, очень, очень хорошо, Эпидемическая комиссия (экспертная консультативная группа) теперь рекомендует отменить некоторые ограничения, не в последнюю очередь в культурной сфере", — сказала премьер-министр Метте Фредериксен.

Правительство предложило последовать рекомендациям консультативной группы, в том числе вновь открыть театры, кинотеатры, музеи и ботанические сады, а также допустить зрителей на спортивные мероприятия под открытым небом.

Предлагается ограничить посещаемость закрытых музыкальных площадок до 500 человек.

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