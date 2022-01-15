У британській королівській родині стався ще один скандал.

Американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю – другого сина королеви Єлизавети II та молодшого брата спадкоємця престолу принца Чарльза – в сексуальному насильстві, скоєному, коли вона була ще неповнолітня.

Детальніше про скандал і про те, чи може справа принца Ендрю загрожувати монархії читайте в статті автора та засновника телеграм-каналу ChurchillUA Володимира Куренного Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію.

Принцу Ендрю, герцогу Йоркському, не пощастило.

По-перше, він – другий син монарха, тобто претендувати на престол може лише після смерті старшого брата, та й то якщо в останнього немає нащадків (а у принца Уельського Чарльза вони є).

По-друге, він народився не в той час, не в ту епоху. Якщо у минулому принци себе не стримували: численні коханки та коханці, зради, оргії – незмінний атрибут життя середньостатистичного принца за старих часів. То зараз життя членів королівської родини Британії – під мікроскопом, під пильним контролем популярних таблоїдів, світських критиків та сотень папараці.

Щодо секс-скандалу, то відомо, що Вірджинія Джуффре підписала спеціальну угоду з покійним Епштейном, отримавши якісь відступні, але потім згадала про Ендрю Віндзора. І подала в США цивільний позов.

Навколо нього і спалахнув скандал.

Через секс-скандал королева позбавила принца військового звання, патронажу та титулу "Його Королівська Високість".

Втім, наміри Джуффре та її особа як така не виправдовують герцога Йоркського. Нерозбірливість у зв'язках та контактах, дружба з Епштейном та сексуальні пригоди у XXI столітті не можуть минутися без сліду для сина монарха однієї з наймогутніших країн світу. І Ендрю, напевно, це усвідомлював. Мав усвідомлювати.

Сам герцог Йоркський поки що усі звинувачення відкидає, а суд обіцяє бути тривалим і виснажливим.

Про те, чи може справа принца Ендрю загрожувати монархії і, взагалі, які ризики несе цей скандал у матеріалі Володимира Куренного Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію.