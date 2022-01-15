В британской королевской семье произошел еще один скандал.

Американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю – второго сына королевы Елизаветы II и младшего брата наследника престола принца Чарльза – в сексуальном насилии, совершенном, когда она была еще несовершеннолетней.

Подробнее о скандале и о том, может ли дело принца Эндрю угрожать монархии читайте в статье автора и основателя телеграмм-канала ChurchillUA Владимира Куренного Худший из принцев: как сын Елизаветы II подставил британскую монархию.

Принцу Эндрю, герцогу Йоркскому, не повезло.

Во-первых, он – второй сын монарха, то есть претендовать на престол может только после смерти старшего брата, и то если у последнего нет потомков (а у принца Уэльского Чарльза они есть).

Во-вторых, он родился не в то время, не в ту эпоху. Если в прошлом принцы себя не сдерживали: многочисленные любовницы и любовники, измены, оргии – неизменный атрибут жизни среднестатистического принца в старину. Сейчас жизнь членов королевской семьи Британии – под микроскопом, под пристальным контролем популярных таблоидов, светских критиков и сотен папарацци.

Что касается секс-скандала, то известно, что Вирджиния Джуффре подписала специальное соглашение с покойным Эпштейном, получив какие-то отступные, но потом вспомнила Эндрю Виндзора. И подала в США гражданский иск.

Вокруг него и разгорелся скандал.

Из-за секс-скандала королева лишила принца военного звания, патронажа и титула "Его Королевское Высочество".

Впрочем, намерения Джуффре и ее личность как таковая не оправдывают герцога Йоркского. Неразборчивость в связях и контактах, дружба с Эпштейном и сексуальные приключения в XXI веке не могут пройти бесследно для сына монарха одной из самых могущественных стран мира. И Эндрю наверняка это осознавал. Должен был осознавать.

Сам герцог Йоркский пока все обвинения отвергает, а суд обещает быть продолжительным и изнурительным.

О том, может ли дело принца Эндрю угрожать монархии и вообще какие риски несет этот скандал в материале Владимира Куренного Худший из принцев: как сын Елизаветы II подставил британскую монархию.