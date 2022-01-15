Нуланд заявила о наличии у США 18 сценариев в случае вторжения России в Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у Соединенных Штатов есть 18 сценариев на случай российского вторжения в Украину.

Об этом она сообщила в интервью Financial Times.

Представители администрации Байдена уже заявляли, что США готовы ввести санкции в случае необходимости, и их масштаб будет зависеть от характера агрессии России.

"Я не собираюсь анонсировать 18 разных сценариев". . . Я бы просто сказала, что наша преданность и разговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, касаются того, чтобы причинить очень острую боль очень быстро, если Россия сделает этот шаг в любой форме", – сказала Нуланд.

Однако она добавила, что с точки зрения США дверь к дипломатическому решению все еще открыта, и Вашингтон работает над письменными ответами российским официальным лицам.

"Мы хотим продолжить разговор. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности: у них есть претензии, но и у нас есть беспокойство", - сказала Нуланд.

Пока США предлагали обсудить контроль над вооружениями и ограничения на военные учения в регионе, но отклонили просьбу России вывести войска из определенных стран или запретить расширение НАТО.

"Мы верим, что мы можем повлечь за собой деэскалацию и достичь определенного прогресса в некоторых из этих вещей с помощью дипломатии", - отметила замгоссекретаря.

"Все, что мы сделали до сих пор, это выслушали друг друга. Мы не начинали тех переговоров, которые потребовали бы достижения договоренностей, особенно если они хотят, чтобы эти соглашения имели обязательную силу. Поэтому нам понадобится больше времени", - заявила она.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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