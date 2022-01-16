Дания начала масштабное ослабление ковид-ограничений, несмотря на большое число заражений

В Дании с воскресенья 16 января вступило в силу значительное ослабление ограничений, введенных в связи с рекордной волной эпидемии коронавируса и распространением штамма "Омикрон".

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает DR.

С воскресенья открываются ряд учреждений культурной жизни, которые были вынуждены прекратить работу почти месяц назад, 19 декабря.

Правительство решило ослабить ограничения, несмотря на то, что показатели заражений сейчас вдвое выше, чем когда их вводили. Эпидемическая комиссия аргументировала это тем, что доминирующий штамм "Омикрон" реже приводит к тяжелому течению заболевания и госпитализации.

В то же время, срок действия ковид-сертификатов решили сократить до 5 месяцев со дня получения второй дозы. Перед этим сообщалось, что сертификат будет действителен семь месяцев.

Некоторые ограничения сохраняются – так, концерты можно проводить только с сидячими местами, а публика должна предоставить действительный ковид-сертификат и быть в масках. В зале разрешено собирать не больше 500 человек.

Также разрешили спортивные соревнования с присутствием публики, но с лимитом на количество гостей, требованием ковид-сертификата и маски.

С аналогичным требованием ковид-сертификата возобновляют работу разнообразные образовательные и культурные центры, вечерние школы, курсы и т.д.

Ночные клубы пока оставили закрытыми, а рестораны могут подавать блюда и напитки только до 22:00 и должны закрываться в 23:00.

Как минимум до конца января останутся закрытыми также аквапарки и заведения азартных игр.

Напомним, Дания стала одной из первых стран Европы, где штамм "Омикрон" спровоцировал рекордную волну эпидемии, но без существенного роста числа смертей среди больных. Суточное количество заражений в стране с населением 5,8 млн. превысило 20 тысяч.

Дания – среди европейских стран с самыми высокими показателями вакцинации, а усиливающуюся третью дозу вакцины получили уже около 55% населения.