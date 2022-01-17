Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польшу накрыли снегопады со шквальным ветром, десятки тысяч домов обесточены

Понедельник, 17 января 2022, 15:01

Из-за метели с сильным ветром в Польше остались без электроснабжения десятки тысяч потребителей, во многих местах ветер повредил крыши и деревья.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Атмосферный фронт двигается с севера на юг и заворачивает на западные области Украины. По словам метеорологов, столь сильные ветра в сочетании со снегом и градом являются редким и опасным явлением.

По всей стране объявлено штормовое предупреждение, спасатели совершили уже более 3000 выездов, чтобы устранять нанесенный ветром ущерб. На юге объявили также предупреждение о сильных снегопадах.

В Великопольском воеводстве из-за падения деревьев и обрыва линий без электроснабжения остались 30 тысяч потребителей, в Подлясском - 21 тысяча.

 
Фото: Marcin Bielecki /PAP

Из нескольких городов есть сообщения о сорванных элементах крыши или всей кровли.

 

Под Варшавой шквальный порыв опрокинул фуру.

В Гданьске из соображений безопасности закрыли кладбища и некоторые парки во избежание жертв в случае падения деревьев.

В пятницу 14 января в Польше тоже были сильные ветры, но масштабы непогоды были значительно меньше.

На прошлой неделе сильные дожди со снегом и шквальный ветер нанесли значительный ущерб в центральной части Норвегии и Швеции.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша стихийные бедствия

Статьи

Более проевропейские Нидерланды: какие изменения анонсирует новое правительство Рютте

Несмотря на сохранение старой коалиции, новое правительство Нидерландов обещает изменить свой курс по углублению европейской интеграции и расширению ЕС (укр.)
17 января 2022 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Пришло время менять политику в отношении России: обращение немецких экспертов к правительству

Если Берлин будет ограничиваться символическими реакциями на ревизионистские авантюры РФ - это будет лишь искушать Кремль идти на новые выходки. 
17 января 2022 — письмо 73 профильных немецких экспертов

Худший из принцев: как сын Елизаветы II подставил британскую монархию

Британскую королевскую семью сотряс еще один скандал. Однако теперь Букингемскому дворцу пришлось пойти на беспрецедентные меры.
14 января 2022 — Владимир Куренной, для Европейской правды