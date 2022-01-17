Польшу накрыли снегопады со шквальным ветром, десятки тысяч домов обесточены
Из-за метели с сильным ветром в Польше остались без электроснабжения десятки тысяч потребителей, во многих местах ветер повредил крыши и деревья.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.
Атмосферный фронт двигается с севера на юг и заворачивает на западные области Украины. По словам метеорологов, столь сильные ветра в сочетании со снегом и градом являются редким и опасным явлением.
#IMGWlive 9:45— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 17, 2022
Burza w okolicach Serocka. Bardzo silny wiatr i opady, również gradu.
Film: K. Piasecki#IMGW #meteoimgw #burza pic.twitter.com/RtE2x992iS
По всей стране объявлено штормовое предупреждение, спасатели совершили уже более 3000 выездов, чтобы устранять нанесенный ветром ущерб. На юге объявили также предупреждение о сильных снегопадах.
В Великопольском воеводстве из-за падения деревьев и обрыва линий без электроснабжения остались 30 тысяч потребителей, в Подлясском - 21 тысяча.
Из нескольких городов есть сообщения о сорванных элементах крыши или всей кровли.
Под Варшавой шквальный порыв опрокинул фуру.
В Гданьске из соображений безопасности закрыли кладбища и некоторые парки во избежание жертв в случае падения деревьев.
В пятницу 14 января в Польше тоже были сильные ветры, но масштабы непогоды были значительно меньше.
На прошлой неделе сильные дожди со снегом и шквальный ветер нанесли значительный ущерб в центральной части Норвегии и Швеции.
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