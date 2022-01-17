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В Іспанії 90-річний чоловік запобіг трагедії через бомбу часів громадянської війни

Понеділок, 17 січня 2022, 20:41

В Іспанії завдяки 90-річному чоловікуі дізналися про присутність на території будівельного майданчика бомби часів громадянської війни та запобігли трагедії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters, цитуючи повідомлення поліції.

У місті Маелья біля Сарагоси, на північному заході країни, призупинили роботи на будмайданчику після того, як чоловік розповів, що бачив влучання бомби у цю ділянку, але вибуху після того не було. Йому на момент подій було шість років. 

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Після прибуття фахівців під землею виявили 50-кілограмову бомбу, скинуту італійськими повітряними силами, які під час громадянської війни 1936-39 років підтримували армію Франціско Франко. 

Сапери контрольовано підірвали бомбу 10 січня, але оприлюднили інформацію про це лише у неділю.

Нагадаємо, вибух старої авіабомби на будмайданчику біля вокзалу у Мюнхені призвів до травмування трьох будівельників і на пів дня паралізував рух потягів. 

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Іспанія

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