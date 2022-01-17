В Испании 90-летний мужчина предотвратил трагедию из-за бомбы времен гражданской войны

В Испании благодаря 90-летнему мужчине узнали о присутствии на территории строительной площадки бомбы времен гражданской войны и предотвратили трагедию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters, цитируя сообщения полиции.

В городе Маэлья возле Сарагосы, на северо-западе страны, приостановили работы на стройплощадке после того, как мужчина рассказал, что видел попадание бомбы в этот участок, но взрыва после этого не последовало. Ему на момент событий было шесть лет.

По прибытии специалистов под землей обнаружили 50-килограммовую бомбу, сброшенную итальянскими силами, которые во время гражданской войны 1936-39 годов поддерживали армию Франциско Франко.

Саперы контролируемо взорвали бомбу 10 января, но обнародовали информацию об этом только в конце недели.

Напомним, в декабре взрыв старой авиабомбы на стройплощадке у вокзала в Мюнхене привел к травмированию трех строителей и на пол дня парализовал движение поездов.

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