У Литві через шквальний вітер тисячі споживачів залишились без світла

У Литві через сильні вітри близько 20 тисяч споживачів залишились без електропостачання, у багатьох місцях вітер повалив дерева, рекламні борди і пошокдив будівлі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Пожежники у понеділок отримали вже півсотні викликів у зв’язку з пошкодженнями, завданими негодою, в основному на заході країни. Більшість дзвінків почали надходити пообіді і найчастіше стосувалися дерев та великих гілок, що впали на проїжджу частину.

Також люди скаржились на повалені рекламні борди, зірвані елементи даху, непрацюючі світлофори через те, що вітер обірвав дроти.

На початок вечора без електропостачання залишились близько 20 тисяч споживачів, у тому числі довкола Вільнюса. Це менше, ніж у п’ятницю 14 січня, коли через пошкодження ліній електропередач залишились без світла 200 тисяч людей.

За прогнозами, сильний вітер у Литві продовжуватиметься ще кілька днів, в ніч на 18 січня очікується сильний снігопад. Пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів на секунду.

Через негоду тисячі людей залишились без світла також у сусідніх Польщі та Латвії, аеропорт у Ризі довелося фактично закрити. Під Варшавою шквальний вітер перекинув фуру, з кількох міст надходили повідомлення про зірвані дахи.

Синоптики і рятувальники застерігають, що в Україні також зберігається небезпека через сильний вітер.