В Литве из-за шквального ветра тысячи потребителей остались без света

В Литве из-за сильных ветров около 20 тысяч потребителей остались без электроснабжения, во многих местах ветер повалил деревья, рекламные борды и повредил кровлю зданий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Пожарные в понедельник получили уже полсотни вызовов в связи с нанесенными непогодой повреждениями, в основном на западе страны. Большинство звонков начали поступать после обеда и чаще всего касались деревьев и больших ветвей, упавших на проезжую часть.

Также люди жаловались на поваленные рекламные борды, сорванные элементы кровли, неработающие светофоры из-за того, что ветер оборвал провода.

К началу вечера без электроснабжения осталось около 20 тысяч потребителей, в том числе вокруг Вильнюса. Это меньше, чем после шквального ветра в пятницу 14 января, когда из-за повреждений линий электропередач остались без света 200 тысяч человек.

По прогнозам, сильный ветер в Литве продлится еще несколько дней, в ночь на 18 января ожидается сильный снегопад. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Из-за непогоды тысячи людей остались без света также в соседних Польше и Латвии, аэропорт в Риге пришлось фактически закрыть. Под Варшавой шквальный ветер опрокинул фуру, из нескольких городов поступали сообщения о сорванных крышах.

Синоптики и спасатели предупреждают, что в Украине также сохраняется опасность из-за сильного ветра.